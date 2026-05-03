8人組ボーイズグループ・OCTPATHが、4月15日に発売した9thシングル「Steppin'!!!／まっすぐなまま」のダブルAサイド楽曲「まっすぐなまま」のミュージックビデオを公開した。【写真】画期的な“連動型”2Daysワンマンライブを開催するOWVとOCTPATH「まっすぐなまま」は、4月30日より放送スタートしたMBSドラマフィル『ネタジョ』の主題歌。同ドラマは、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる