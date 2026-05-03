やる気がなさすぎるワンコの『お手』がSNSで話題です。座り方に表情に…仕方ない感満載のワンコの姿が話題を呼び、投稿は410万回再生を突破。「ダル…ｗｗ」「これだから犬はたまらん」「はいはいって聞こえる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパが大型犬に『お手』と言うと、しぶしぶ手を差し出して…あまりにもやる気がない『態度と表情』】 パパの「お手」にワンコは…？ TikTokアカウ