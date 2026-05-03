生後2ヶ月の保護犬さんをお迎えし、2年後、飼い主さんがふと気付いた『赤ちゃんの頃から全く変わっていない表情を浮かべる瞬間』が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましく愛くるしい光景は記事執筆時点で191万回を超えて表示されており、5.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：トイレで踏ん張る『生後2ヶ月の保護犬』→2年後…赤ちゃんの頃から変わっていない『表情』】 生後2ヶ