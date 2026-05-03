仕事に出かけた飼い主さん、お昼休みに一時帰宅すると…。お留守番をしてくれていた豆柴さんが見せた反応が尊すぎると話題になっているのです。 見ている方まで幸せな気持ちになってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：仕事の昼休み、一時帰宅したら『留守番していた犬』が…まるで『数年ぶりの再会のような光景』】 昼休