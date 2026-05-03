フリーアナウンサーの中川安奈（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。美女アスリートとの2ショットを公開した。中川アナは「楽しみにしていたランチおしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました次回は私が今1番気になっているバッグを探す旅へオシャレ番長みさきちゃん」とつづり、パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲との2ショットを投稿した。フォロワーからは「お二人ともキレイです