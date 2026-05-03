バイエルンに所属するオーストリア代表MFコンラート・ライマーの契約延長交渉は難航しているようだ。3日、ドイツメディア『スカイ』がクラブのスポーツ部門最高経営責任者（CEO）を務めるマックス・エベール氏のコメントを伝えている。現在28歳のライマーは2023年夏にライプツィヒからフリートランスファーでバイエルンへ移籍。ここまで公式戦132試合出場で7ゴール20アシストを記録している。本職の中盤だけではなく、両サイド