お笑いタレント明石家さんま（70）が、2日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、体調不良のため休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にメッセージを送った。この日、アシスタントとして出演した「モーニング娘。’26」弓桁朱琴が、ものもらいで眼帯を付けていたことから、芸能人と体調の話に。さんまは「芸能人も最近、ちょこちょこみな休んだり、何が原因かはっきり…（体質も）変わ