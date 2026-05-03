◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）ヤクルトのナッシュ・ウォールターズ投手が今季２度目の先発で５回２／３を投げ９安打３失点とゲームメイクできず来日初勝利はお預けとなった。当初は増居が先発予定だったが、左肩の疲労回復が遅れたため、代役として白羽の矢が立った。池山監督は「前回の反省を生かして伊藤コーチと取り組んでいることが、新潟で投げて（好投して）今回、先発のチャンスが巡ってき