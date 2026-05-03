明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が3日に行われ、V・ファーレン長崎と名古屋グランパスが対戦した。現在は勝ち点「16」を獲得し、地域リーグラウンドのWESTで10位に沈む長崎が、ここまで勝ち点「22」を獲得し、首位浮上も見据えている名古屋をホームに迎えた。試合は29分に動く。ピッチ中央付近で山田陸からのパスを引き出した山口蛍が、ダイレクトで斜めのパスを繋ぐと、待っていた長谷川元希もダイレク