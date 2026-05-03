アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、勝利を収めたフルアム戦を振り返った。2日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。プレミアリーグ第35節が2日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』でフルアムと対戦した。立ち上がり9分にヴィクトル・ギェケレシュが先制点を挙げると、スタメン復帰のブカヨ・サカが40分に追加点。さらに前半アディショナルに再びギェ