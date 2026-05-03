◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 10ｰ0 西武(3日、ZOZOマリン)ロッテ・毛利海大投手が7回無失点の好投でプロ2勝目を挙げました。前回から中10日でのマウンドは立ち上がりに2本のヒットを浴びるなど、いきなりのピンチ。しかし「打たれはしたが自分の中では落ち着いて投球できた。そんなに(投球を)変えようとは思わず、ボール先行なところだけ注意した」と振り返ります。このピンチで西武・ネビン選手を2球で追い込むと、最後は外角低