俳優でアーティストのRYOKI MIYAMA（27）が3日、大阪市のZepp Osaka Baysideでソロ初となるツアー「Back from the coffin．」をスタートした。自身が手がけた「一刀両断」「Original Sin」など13曲をパフォーマンス。公演前の取材で「僕という生き物がどういう言葉を紡ぎ出して、どういう音楽に乗せて見せたいか伝わると思う。パイオニア、先駆者としての始まりが、世界、宇宙へとエクスパンドしていく最初の日」と話していた通り