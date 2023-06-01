シルベスター・スタローン主演『ランボー』（1982）の前日譚映画『ジョン・ランボー（原題）』に、スタジオ幹部は大きな手ごたえを感じているようだ。製作・配給を担うライオンズゲートのアダム・フォーゲルソン代表が、米Business Insiderにて語った。 物語はベトナム戦争期を背景に、主人公ジョン・ランボーがいかにして“ランボー”になったのかを描く作品となる見込み。撮