ノア３日の新宿フェイス大会の第１試合に、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が?降臨?した。２日の両国大会で、ＯＺＡＷＡとの初シングルに臨んで敗北。この日は対戦カードが当日発表となっており、第１試合でＧＨＣタッグ王者の内藤＆ＢＵＳＨＩ vs 拳王＆ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）がアナウンスされると、会場からは大きなどよめきが起きた。内藤は稲村にエルボー３連発