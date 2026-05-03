ボートレース福岡の「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は３日、準優勝戦が行われた。渡辺浩司（４２＝福岡）は１０Ｒ、２着で優出を決めた。スリットは２コース・植田太一がヘコむ隊形となり、３コースからまくり差しのハンドル。前を向いたところでわずかなロスがあったため、先マイした新開航を捉えることはできなかったが、後続を振り切った。「スタートは全速。ペラはいろいろ試して、一番形になっていた