ロサンゼルス発の人気ショップ「ランディーズドーナツ」から、母の日・父の日にぴったりの限定ドーナツが登場します。華やかなピンクの『マムズレイズド』と、爽やかなブルーの『ダッズレイズド』は、見た目の可愛さと満足感のある味わいを兼ね備えた特別な一品。感謝の気持ちをスイーツで届けたい方におすすめの、期間限定アイテムです♡ 母の日に贈りたいマムズレイズド 『マムズレイ