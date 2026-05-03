◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）ヤクルトの先発・ウォルターズ投手は、6回途中3失点で降板しました。昨季までは中日でプレーしていたウォルターズ投手。今季からは戦いの場をヤクルトに移しました。今季初先発となった4月17日の巨人戦では、3回途中7失点で降板。以来の1軍マウンドとなるこの日、初回は三者凡退の立ち上がりとします。しかし2回、先頭からの連打を浴びるとゴロの間にそれぞれの進塁を許し、1