◇パ・リーグロッテ10―0西武（2026年5月3日ZOZOマリンスタジアム）ロッテのサブロー監督がサム・ロング投手を先発に配置転換することを明かした。この日の試合前の公示で出場選手登録を抹消されたロングについて「次、先発に回します。そのための準備、調整。1回ファームで投げて、その後1軍に戻ってもらうことにしました」と説明した。ロングは、ここまで中継ぎで13試合に登板して0勝1敗7ホールド、防御率1・42。勝ち