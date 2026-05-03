ヤクルトで活躍した宮本慎也氏が３日、自身のインスタグラムを更新。ＥＸＩＬＥＮＥＳＭＩＴＨ、ヒップホップグループ「ＤＯＢＥＲＭＡＮＩＮＦＩＮＩＴＹ」のＧＳと３人で２日・ＤｅＮＡ戦を神宮球場で観戦したことを報告した。宮本氏はスタンドからのスリーショットともに、「引率でしたＧＳはバリバリの野球ファンＮＥＳＭＩＴＨはバリバリのヤクルトファン２人とも満喫したようです良かった」と記した。ＥＸＩ