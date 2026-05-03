元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつてスポーツクラブで遭遇したという大物俳優について語った。武田鉄矢主演の映画「刑事物語」シリーズの話題となり、松岡は第2作はテレビ放送を録画して何度も見たと振り返った。最後のシーンは今でも覚えているとし「そう考えると武田鉄矢さんってすげえな」としみじみと話した。「『（幸福の）黄色いハンカチ』もそうだし、も