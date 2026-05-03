国立大出身で教員免許も持つ才媛グラドルの谷碧さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号の人気企画「グラビアン魂」に登場。デビュー2年目とは思えないながら確かな存在感【写真】セクシーランジェリーを着こなす谷碧さん谷さんは新潟大学教育学部を卒業し、教員免許を取得している異色の経歴を持つグラビアアイドル。知性とルックスを兼ね備えた存在として注目を集め、DVD「女神の誘惑」（ラインコミュニケ−ションズ）も好評発売中