プロバスケットボールＢリーグ１部の群馬クレインサンダーズは、３日、ホームで仙台と対戦し、レギュラーシーズンの最終戦に臨みました。 サンダーズは、第３クオーター終了時点で１１点をリードしていましたが、第４クオーターで逆転を許します。それでも試合終了間際、ブラックシアーの得点で同点に追いつき延長戦に突入します。 延長戦は一