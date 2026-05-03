3日午後3時頃、長崎市や諌早市、佐世保市、五島市、西海市、長与町、時津町、新上五島町、小値賀町など県内の広い範囲で停電が発生。 商業施設やイベントに影響が及びました。 エスカレーターが止まった、長崎市のアミュプラザ長崎。 浜町アーケードでは、店舗の照明が消えています。 九州電力送配電によりますと午後3時過ぎ、長崎市や佐世保市など9つの市や町で停電が発生し、約26万7