りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は3日、レギュラーシーズン最終戦を迎えホームで「京都ハンナリーズ」と対戦しました。 チャンピオンシップ進出も決まり、6連勝と勢いに乗るヴェルカは、第2クオーターに10連続失点で逆転を許し、12点ビハインドで試合を折り返します。 後半も相手の攻撃を止められず、84ｰ63で敗れたヴェルカ。 レギュラーシーズン最終戦を、白星で