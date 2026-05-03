平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を終えた。3日目7Rから二次予選がスタート。9Rを制した佐々木悠葵（30＝群馬）が、ここまで唯一の連勝で準決勝行きを決めた。俊敏に3番手に入ると「最後は空くと思っていなかった。ラッキー」。新山が空けた内を見逃さずに飛び込んだ。「400バンクのセッティングで、レースで何でもできる感じになっている。（自転車と）一体感があるから、こういうレースができる」。4日目