職場の同僚女性に対するストーカー規制法違反に問われた山梨県甲州市の工場作業員の男（７１）の初公判が１日、甲府地裁（田中優奈裁判官）であった。起訴状などによると、男は昨年１２月〜今年２月、職場の同僚の６０歳代女性に対し、執拗（しつよう）に面会を要求したり、自宅周辺を見張ったりしたなどとされる。検察側は冒頭陳述で、男は当時妻と暮らしていたが、約３年前に女性と知り合い、好意を抱くようになっていった