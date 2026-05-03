将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、挑戦者の斎藤慎太郎八段が伊藤匠叡王に勝利した。この結果、シリーズ成績は伊藤叡王の2勝、斎藤八段の1勝に。後がない状況に追い込まれていた斎藤八段が反撃の狼煙を上げ、伊藤叡王のストレート防衛を阻止した。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）3連覇を目指す伊藤叡王が本局で防衛を決めるか、後がない斎藤八段が踏みとど