人気アナウンサーの本気すぎるコスプレが話題になっている。日本テレビの河出奈都美アナウンサーが３日までに自身のインスタグラムを更新。バーチャルシンガー・初音ミクのコスプレ姿をアップし、「『「コスプレしてニコニコ超会議に参加してみた』」とつづると、「Ｏｈａ！４の『コレミテ』コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！（率直にいかがでしたかね…？笑）」と感謝の