◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が今季２号となる左越えソロ本塁打を放った。２点をリードした５回２死。ウォルターズの初球。１４９キロの直球を左翼席に運んだ。ゆっくりとダイヤモンドを一周するとベンチ前でナインとタッチを交わし「打球が低かったので入るかどうかという感じでしたが、何とかスタンドに届いてくれてよかったです！この後の守備もしっかり頑張ります！