ヘビーメタルバンドLOUDNESSが3日、東京・Zepp Diver Cityで、「LOUDNESS 45TH ANNIVERSARY TOUR2025−2026 Chapter3“LOUD CRAZY LOUD”」を開催。リハーサル終了後、ギタリストの高崎晃（65）が日刊スポーツの取材に応じ、08年に肝細胞ガンで亡くなった盟友“ひぐっつぁん”こと樋口宗孝さんについて語った。「やっぱり、ツアーを始める前とか、アメリカ行く前もね、ひぐっつぁんの墓前にはあいさつをしに行くんです」と明かした