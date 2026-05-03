Netflixシリーズの最新作にして、2026年上半期一の問題作『地獄に堕ちるわよ』が早くも話題を呼んでいる。本作で細木数子をモデルにした“悪女”を怪演しているのが、俳優の戸田恵梨香だ。 参考：戸田恵梨香の怪演で際立つ虚実の境界線『地獄に堕ちるわよ』が傑作と言える3つの見どころ 古代中国から伝わる統計学をベースにした「六星占術」と歯に衣着せぬ物言いで、昭和から平成にかけてテレビ界や出版業界を