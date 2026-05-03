[5.3 J1百年構想リーグWEST第14節 長崎 1-2 名古屋 ピースタ]J1百年構想リーグWEST第14節が3日に行われ、2位名古屋グランパスは敵地で10位V・ファーレン長崎に2-1で勝利した。PK負けを挟み、2試合ぶりの白星。長崎は2月以来の連勝を逃した。均衡が破られたのは前半29分。長崎のビルドアップからMF長谷川元希がワンタッチで裏へ送る。抜け出したFWチアゴ・サンタナが左足で決め、今季5ゴール目で1-0とした。しかし、スタメン1