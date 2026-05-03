サッカー明治安田J1百年構想リーグ「 V・ファーレン長崎」は3日、ホームで「名古屋グランパス」と対戦。 Ｖ・ファーレンは、前半29分にチアゴ サンタナのゴールで先制。 しかしその後に2点を奪われ、1-2で逆転負けを喫しました。 次節は6日、ホームで「ファジアーノ岡山」と対戦します。