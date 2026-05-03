東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで対戦する井上尚弥（左）と中谷潤人2日に行われた井上尚弥と中谷潤人のボクシングの世界戦を、米専門誌ザ・リング（電子版）は「ボクシングでなし得る最上級の闘い。最高レベルのボクシング・チェス（頭脳戦）だった」と絶賛した。井上尚が3―0で判定勝ちした結果以上に競った内容だったと評価。11回に王者が「本気モードを発動させた」とした。米スポーツ専門