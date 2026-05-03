岡山市で3日、日本国憲法の施行79年を記念する集会が開かれ、イスラエル空軍の元兵士で、日本に40年以上暮らす家具職人ダニー・ネフセタイさん（69）＝埼玉県在住＝が講演した。「日本は何十年も戦争がなく、憲法で国を守っている。改憲は世の中のためになるかどうかで判断しなければならない」と話した。会場には、約340人が集まった。ネフセタイさんは高校卒業後、空軍で3年間兵役を務めた。退役後に訪れた日本で結婚して暮