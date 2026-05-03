２日に東京ドームで行われた世界４団体スーパーバンタム級タイトル戦で左目付近を負傷した中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が、眼窩底（がんかてい）骨折と診断されたことが３日、分かった。Ｍ・Ｔジムの村野健会長によると、中谷はこの日、病院でＭＲＩ（磁気共鳴画像装置）による検査を受け、判明した。村野会長は「長い期間頑張ったので、ゆっくり体を休めて心身ともにリラックスしてほしい」と語った。