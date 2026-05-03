◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神・才木が7回無失点で3勝目を挙げた。降雨コールドで、通算3度目の「9回未満の完封」をした。2試合連続6失点を喫し、自己初の中4日で迎えたこの日は背水マウンド。昨年7月16日中日戦以来となる梅野とのバッテリーで快投をした。＜ヒーローインタビュー＞―今の心境は？「ま、そうっすね。やっとゼロに抑えられたので、ちょっとホッとしてます」―中4日でのマウ