「團菊祭五月大歌舞伎」が3日、東京・歌舞伎座で初日を迎え、尾上左近が3代目尾上辰之助（20）を襲名した。昼の部「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」で、曽我五郎を初役でつとめた辰之助。劇中口上で「祖父、父の前名、尾上辰之助の名跡を3代目として襲名する運びと相成りました。より一層芸道に精進してまいるつもりです」と決意を述べ、大きな拍手が送られ、音羽屋！3代目！の声が飛んだ。7代目尾上菊五郎（83）は「