X JAPANのギタリストPATA（60）が3日までにインスタグラムを更新。98年5月2日に33歳で亡くなった、X JAPANのギタリストhideさんをしのんで神奈川・CLUB CITTA'で開催されたトリビュートライブのオフショットを公開した。PATAは「松本君と」とつづり、hideさんの映像をバックに、黄色地に赤いハートが描かれたhideさんのギター「イエローハート」を弾く姿などが公開された。この投稿に「2人のツインギターは唯一無二です！そしてま