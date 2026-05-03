夏を前に、全国各地で行われる“羊の毛刈り”。その中でも、山口県「秋吉台サファリランド」公式(@aki_safariland)がポストした1枚が、「芸術的すぎる」とSNSで話題に……。毎年暑くなる前に羊の毛刈りを行っています🐏当園ではキッチンバサミで地道にチョキチョキ刈っていくのが恒例なのですが、あるスタッフの毛刈り技術がとんでもなく芸術的だったのでシェアします。まるで絨毯!このまま使えそうです😳 (@aki_saf