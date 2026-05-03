元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲のポニーテール姿が話題になっている。３日までに自身のインスタグラムを更新した渋谷は、「髪の毛が短くなりました」と腰まで長さのあった髪の毛がうなじまで短くなったヘアセットを公開。「っていうのは冗談で、髪の毛の長い私をメイクさんが、短いポニーテールにしてくださいました」と無邪気に種明かしをし、「お気に入りヘアーでした」と笑顔で毛先を揺らしたショットをアップした。この