阪神・佐藤輝明の本塁打に海外熱視線プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手の異次元な打棒が、海を越えて反響を呼んでいる。2日の巨人戦で、5打数4安打2打点の活躍で3試合連続の猛打賞。本拠地で放った豪快弾に、海外ファンも熱い視線を注いだ。佐藤は「4番・三塁」で先発した巨人戦の初回、左翼線へ先制の二塁打を放つと、第3打席は中前打。第4打席では右中間を破る二塁打でチャンスメーク。8回の第5打席には打球速度187.2キロの特