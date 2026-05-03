◆ファーム・リーグ巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の中田歩夢内野手が３日、ファーム・リーグの広島戦でサヨナラの適時打を放つなど２安打２打点と勝利に貢献した。まずは０―２の７回に２死一、二塁から左前適時打を放って１点をもぎとった。さらに１―２の９回。岡田の犠飛で同点に追いついて迎えた１死一、三塁。中前適時打を放ってガッツポーズを決めた。ヒーローインタビューに呼ばれ「