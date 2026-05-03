アマンダ・サイフリッドは、リン＝マニュエル・ミランダとの仕事のチャンスに飛びついたという。『ハミルトン』『ミラベルと魔法だらけの家』などで知られるリン＝マニュエルが監督を手掛けるミュージカル映画『Octet』にレイチェル・ゼグラー、シェリル・リー・ラルフ、フィリッパ・スーらと出演しているアマンダ、この作品の話を持ち掛けられた時、内容も知らずに出演を承諾したという。 【写真】背