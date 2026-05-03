小泉佳穂が出場停止明けの一戦にフル出場柏レイソルは5月3日に行われたJ1百年構想リーグ第14節、アウェーで東京ヴェルディと対戦して0-1で敗れた。昨季のJ1リーグで2位と躍進した柏だが、百年構想リーグでは苦戦が続いており、3連勝の後の5連敗となった。ボール保持率では東京Vを圧倒し、後半にはMF山之内佑成やFW細谷真大に決定機もあったが決めきれず。試合終了間際、MF新井悠太にワンチャンスを決められ、0-1で敗れた。シ