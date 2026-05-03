バスケットボールB2の信州ブレイブウォリアーズはリーグ優勝をかけたプレーオフ準々決勝に挑みました。先に2勝したチームが次のステージに進めるプレーオフ。2日の準々決勝第1戦を14点差で勝利したウォリアーズでしたが、3日は福井に主導権を握られ、第2クオーター終了時に11点差までリードを広げられます。第4クオーターで一時2点差まで追いつき