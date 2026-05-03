◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）DeNAの宮粼敏郎選手が第3打席目までに全打席でヒットを記録。3打席目ではレフトスタンドに突き刺さる、今季第2号の弾丸ライナーHRとしました。2回に迎えた第1打席では、先頭で打席に向かうとヒットで出塁。後続のヒットやゴロで3塁まで進むも、ここは相手の好守備にも阻まれ、ホーム目前での走塁死となります。それでも第2打席では2アウト2塁の好機から、追加点となる