フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。陣内智則が、楽屋でのさんまの様子を明かし「さんまさんの楽屋入って、うたた寝とかしてるのを見たことないですね…。今まで、何十年も…」と述懐。「大概、（先輩の）誰かの楽屋に行ったら『今、ちょっとお休みなってます』とか、寝ながら（あいさつに）『ああ…』みたいな。（さんまは楽屋で）毎回、開けたら『頼むねー！』って毎