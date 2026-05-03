パナソニック戦でFGを狙うオービックのキッカー島田（左から2人目）＝東京ドーム新設された社会人アメリカンフットボールのXリーグプレミアは3日、東京ドームで2試合が行われて開幕し、オービックが昨季王者のパナソニックを21―20で破った。第4クオーターに島田のFGで逆転し、白星発進した。富士フイルム海老名はIBMを14―7で下した。11チームによるレギュラーシーズンは夏季の中断を挟み、11月まで総当たり戦で行われる。上