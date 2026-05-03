歌手の小柳ルミ子（73）が2日放送のフジテレビ系「タカトシ温水の路線バスで！」（土曜隔週正午）に出演。実は大食いであると明かした。ロケで「横浜ナポリタン PUNCH」を訪れた一行。ナポリタンは「大好物」と喜ぶ小柳だったが、一番好きな食べ物を聞かれると「一番好きなのは肉。肉は毎日でもいいくらい」と語った。共演のお笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカが、自身の大食いぶりを予告すると、小柳は「大食いは、絶対